Bernardo Silva esteve em grande plano diante do Bayern Munique, ao marcar um golo e dar uma assistência no triunfo do Manchester City (3-0). Após a partida da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o treinador dos citizens, Pep Guardiola, encheu o português de elogios.

«Bernardo é um jogador de futebol», começou por dizer o técnico catalão em conferência de imprensa.

«O que é que isso significa? Ele joga em qualquer lugar, em todas as posições, até na lateral esquerda, porque ele entende o jogo em todas as ações. O Bernardo tem a capacidade de ler o jogo», prosseguiu.

«Mas o Bernardo é um jogador importante, principalmente neste tipo de jogos, pode jogar no meio-campo, pode jogar como falso nove. Precisamos deste tipo de jogador. E, ultimamente, ele tem marcado muitos golos. Sempre lhe faltou um pouco isso. É um jogador que, se disseres que joga nesta posição, não precisas de dizer mais nada, ele entende tudo. Compreende tudo. Tive sorte por ter jogadores excecionais no Barcelona e em Munique», completou.

Em jeito de conclusão, Guardiola voltou a massajar o ego de Bernardo Silva.

«É um dos melhores jogadores que já treinei na minha vida. É algo especial, um jogador de futebol especial», rematou.