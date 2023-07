Com o empate em Porto Alegre, o Palmeiras não ganha há cinco jogos. Abel Ferreira quebrou o silêncio depois de não ter falado à imprensa nos dois encontros anteriores e abordou o ciclo negativo do campeão brasileiro.



«O futebol é eficácia. A haver um vencedor, seria o Palmeiras. O guarda-redes deles segurou um ponto. A primeira parte foi equilibrada, mas na segunda estivemos por cima e tivemos três oportunidades. Merecíamos mais, mas o futebol é assim. As equipas mais eficazes ganham, fazem pontos. É o que tem acontecido com o líder do Brasileirão [ndr: Botafogo]», começou por dizer em conferência de imprensa.



«Faltou marcar um golo. O que posso dizer mais? Temos de continuar a trabalhar, é o que os campeões fazem. Não conheço um campeão que ganhe sempre. Os campeões também levam pancada e continuam. Se querem um treinador que só ganhe títulos, descubram-no porque eu não sei onde está o treinador que só ganha», acrescentou.

O treinador português assumiu que aceita as críticas pela série sem triunfos, mas puxou dos galões e recordou que o Verdão já conquistou dois títulos em 2023: a supertaça brasileira e o campeonato Paulista.



«Se querem um treinador que só ganhe, não sou eu. Já tinha avisado várias vezes ao longo do último ano e meio quando o Palmeiras era a equipa que mais títulos tinha vencido. Sempre disse que não sabia até quando ia durar e que íamos perder e ganhar. É bom para aquelas pessoas que têm sede de criticar o Palmeiras, o treinador e essas coisas todas. Temos de fazer o que os campeões fazem. Temos de aguentar e dedicar-nos ao trabalho. Seguir em frente. Há dois anos que digo que o Palmeiras é a equipa a abater. Agora tem a oportunidade de criticar o treinador, as suas opções. O máximo responsável por tudo o que está a acontecer sou eu. Sou eu quem escolhe os jogadores. Mas até agora somos a equipa com mais títulos esta época, é bom não esquecer», defendeu.



O Palmeiras é, lembre-se, sexto classificado do Brasileirão a 14 pontos do líder Botafogo.