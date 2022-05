O Botafogo de Luís Castro apurou-se na sexta-feira para os oitavos de final da Taça do Brasil, ao repetir, na 2.ª mão da eliminatória com o Ceilândia, uma vitória por 3-0 obtida também no primeiro jogo.

Luís Castro junta-se aos compatriotas Paulo Sousa, Abel Ferreira e Vítor Pereira, que na quarta-feira também tinham garantido as passagens de Flamengo, Palmeiras e Corinthians, respetivamente.

Patrick de Paula (41 minutos) e Matheus Nascimento aos 67m e 82m) apontaram os golos da equipa carioca.

«O objetivo era passar para os oitavos de final, o objetivo era também dar muitos minutos a jogadores que não são tão utilizados e que nos interessava ver em competição, para os manter vivos no grupo de trabalho», disse Luís Castro no final da partida.