A pensar na primeira mão da Recopa sul-americana (visita ao Independiente del Valle, do Equador, na terça-feira), Vítor Pereira decidiu poupar as principais figuras do Flamengo e lançar a «garotada», como se diz no Brasil, para a visita ao Resende, em jogo do Campeonato Carioca.

O «Mengão» cumpriu a tarefa, ao vencer 2-0 com golos de jogadores saídos do banco: Matheus Gonçalves (76m) e André Luiz (79m).

O Flamengo lidera a Taça Guanabara, 20 pontos, e a três jornadas do fim tem sete pontos de vantagem sobre o quinto classificado. Os quatro primeiros classificados vão disputar as meias-finais da prova, pelo que esse objetivo está muito perto de ser alcançado.