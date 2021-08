O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu em casa com o Fortaleza por 3-2 na 15.ª jornada do Brasileirão.

Com este resultado, o conjunto de São Paulo tem a liderança em risco, podendo ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro do ex-FC Porto Hulk, que se encontra com menos um ponto.

A primeira parte chegou ao fim com um empate a dois golos e a segunda parte trouxe cartões em vez de golos: vários amarelos e duas expulsões, uma para cada lado. Até que no quinto minuto de compensação Igor Torres assinou o 3-2 para o Fortaleza, dando aos visitantes uma vitória algo surpreendente.

Também no sábado, horas antes o Athletico Paranaense, treinado por António Oliveira, perdeu na receção ao São Paulo por 2-1, numa partida em que a equipa orientada pelo português foi castigada sobretudo pela falta de inspiração dos avançados

O Athletico Paranaense está em sexto lugar com 23 pontos, enquanto o São Paulo subiu ao 16.º, somando agora 15.