Luiz Felipe Scolari é um treinador idolatrado no Palmeiras, sobretudo pela conquista da Taça Libertadores, em 1999, mas não tem dúvidas quanto ao peso das conquistas do atual ocupante do cargo.

«Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve em todas as épocas», afirmou Scolari, em entrevista à Band.

«Conseguiu os títulos, conseguiu fazer com que esses jogadores trabalhassem pelo clube com alegria, com satisfação e pensamento pelo Palmeiras que, quem sabe, nós não conseguimos passar», acrescentou Felipão, que conheceu Abel no período em que era selecionador de Portugal.

«Ele, como jogador, já apresentava os sinais de comando de uma pessoa muito séria, equilibrada. Mas não previa que ele seria esse técnico maravilhoso que tem demonstrado esses anos», completou.

Confrontado com este elogio, na conferência de imprensa de antevisão da final do Mundial de Clubes, com o Chelsea, Abel preferiu partilhar os méritos: «Eu não vejo as coisas assim, eu sou mais um dentro dessas estrutura.»