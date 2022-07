Vítor Pereira foi duro com a equipa do Corinthians após a derrota em Goiânia, frente ao Atlético Goianense, na primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil. O técnico português considerou que a equipa «jogou de barriga cheia».



«A explicação deste jogo é muito simples. Vi uma equipa que lutou em todos os duelos, que dividiu todos os lances e que jogou com uma faca na boa e depois, vi a minha equipa... A vitória contra o Atlético Mineiro fez-nos mal. Jogámos de barriga cheia. Não lutámos por todas as bolas, chegámos sempre atrasados e eles foram mais rápidos e mais fortes», criticou, em conferência de imprensa.



«No jogo em casa vamos ter de deixar como o Atlético jogou aqui: com a faca na boca e a meter o pé. Teremos de ser agressivos em cada bola, disputar cada uma como se fosse a última. Só assim podemos dar a volta a este resultado», completou.



Corinthians e Atlético Goianense jogam a segunda mão dos quartos de final da Taça do Brasil a 18 de agosto.