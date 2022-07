O Corinthians perdeu por 2-0 em Goiânia, contra o Athletico Paranaense, e ficou em dificuldades na Taça do Brasil.



O Furacão colocou-se em vantagem aos 23 minutos por Jorginho. Depois de um cruzamento de Dudu na direita, o médio surgiu solto na área e rematou com a bola a desviar num jogador do Timão antes de entrar na baliza de Cássio.



Com Peglow, ex-FC Porto B em campo, o Athletico foi capaz de aguentar a melhoria da equipa de Vítor Pereira (Rafael Ramos entrou aos 65 minutos) e ainda consegui chegar ao 2-0 nos minutos finais. E bem pode agradecer à inspiração de Leo Pereira que marcou um golaço de fora da área.



Vítor Pereira e o Corinthians jogam a segunda mão dos quartos de final da Taça do Brasil a 18 de agosto. Veja os melhores momentos da partida: