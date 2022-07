Fabián Balbuena foi anunciado como reforço do Corinthians.



O internacional paraguaio chega à equipa de Vítor Pereira para ocupar a vaga deixada em aberto por João Vítor, central que se transferiu para o Benfica. Esta será, de resto, a segunda passagem do defesa de 30 anos pelo Timão depois de ter jogado no clube entre 2016 e 2018.



Balbuena regressa ao Brasil depois de passagens por West Ham e Dínamo de Moscovo.



A duração do vínculo entre as duas partes não foi revelada.