O final do jogo entre o Santos e o Corinthians, dos oitavos de final da Taça do Brasil, ficou marcado por uma agressão de um adepto do Peixe a Cássio, guarda-redes do Timão.



Tudo aconteceu após o apito final. O guarda-redes da equipa de Vítor Pereira encaminhava-se para o meio-campo e já depois de ter saudado um oponente, um adepto do Santos o tentou agredir. Felizmente, Cássio apercebeu-se atempadamente da presença do adepto e conseguiu esquivar-se da agressão do invasor.



Recorde-se que o Peixe triunfou por 1-0, na Vila Belmiro, mas acabou eliminado, uma vez que perdeu por 4-0 na primeira mão.



Veja: