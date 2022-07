Só valiam «golaços»?

O Corinthians de Vítor Pereira foi derrotado na última madrugada, na visita ao terreno do Ceará (3-1), em jogo da 17.ª jornada do campeonato brasileiro, que foi um «hino ao futebol», tendo em conta a beleza de três dos quatro golos.

A equipa do técnico português até se adiantou no marcador, com Róger Guedes a dar o tónico para o resto da partida. Logo aos quatro minutos, o atacante do Timão cortou para o centro do terreno e disparou ao ângulo da baliza dos anfitriões.

Aos 28 minutos, surgiu a resposta do Ceará e o golo não ficou nada atrás do primeiro do encontro. Após um alívio da defesa do Corinthians, Bruno Pacheco armou um remate de pé esquerdo, com enorme potência, para deixar Cássio sem qualquer hipótese de defesa.

A reviravolta surgiu pelo pé direito de Vina (32m) e não poderia ser de outra forma. O médio do Ceará surgiu à entrada da área e rematou em «folha seca», batendo o guardião do Corinthians.

Já no segundo tempo, Cléber (76m), fixou o resultado final, com o golo menos estético da noite, embora tenha finalizado com categoria na cara de Cássio.

Esta derrota pode complicar a vida do Corinthians no Brasileirão. A equipa de Vítor Pereira segue no segundo lugar, com 29 pontos, mas arrisca-se a cair de posição, além de abrir caminho para que o Palmeiras, que é líder com 30, dilate a vantagem, já que tem um jogo ainda por realizar.

Veja os grande golos da partida: