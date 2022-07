O treinador português Abel Ferreira garantiu, após a eliminação da Taça do Brasil ante o São Paulo, nos oitavos de final, que não desiste dos seus jogadores, em alusão ao caso que envolveu o futebolista Gabriel Veron, que surgiu a meio da semana, antes do jogo, num vídeo nas redes sociais numa festa, a beber álcool.

Veron, de 19 anos, acabou multado em 30 por cento do seu salário, mas Abel demonstrou confiança no avançado no jogo imediatamente seguinte ao episódio e deu-lhe mesmo a titularidade ante o São Paulo, tendo Veron feito uma assistência para golo e jogado 77 minutos.

«Dizem que Deus é misericordioso, não é? Eu sou igual. Para mim, todas as pessoas têm de ter oportunidades na vida e uma coisa que eu faço é nunca desistir dos meus jogadores. Sabem que temos uma série de lesionados, todos vós já tivestes 18 ou 19 anos. Eu já vos disse várias vezes que o jogador brasileiro, tecnicamente, é de longe dos melhores com que já joguei, mas mentalmente tem muito que evoluir. Muito: a nível de educação, de formação enquanto homens. Também já disse aqui, eles não têm essa formação, mas às vezes não têm noção nenhuma do que estão a fazer. E apostar na formação é isto. Já vos disse a história da selva, quando a leoa vai com os filhotes para a selva, quando eles não conseguem caçar, tem de ir lá ela para os outros e nós é igual. Esse é o futuro do clube, é um clube que respeita os seus funcionários, que paga aos seus patrocinadores, não deve. Há quem não o faça e continue a competir e isso não é justo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«O Palmeiras, comigo, tem um caminho a percorrer: apostar nos jovens, ganhar, perder, perceber que temos de educar, que eles têm de errar e a seguir temos de puxá-los para cima. E hoje foi isso, fez a assistência para um golo, jogou bem enquanto teve energia. O que eu espero é que quando cada um de nós erra e as coisas não nos saem bem, que façamos as três perguntas mágicas: o que é que significou para mim o que aconteceu, o que posso aprender e o que vou fazer da próxima vez e o Veron, eu espero que ele não desperdice o talento que tem, porque vou voltar-vos a dizer: não sou eu que corro, não sou eu que chuto, não sou eu que passo. Eu sou o homem das coordenadas. Quem tem de fazer-se ao caminho são eles e digo isto por experiência própria. Também tive de fazer o meu caminho enquanto jogador. A nossa função, além de ser treinador, é educar», prosseguiu Abel.

O vídeo de Veron surgiu em paralelo com o conhecimento da lesão de Rony, importante jogador da equipa que deve desfalcar Abel para as próximas semanas. O técnico português disse ainda, sobre o caso, que é preciso que os jovens jogadores brasileiros saibam as companhias que têm e que perdoa, sobretudo quando as pessoas querem ser ajudadas.

«O Brasil carece muito da formação do homem e isso começa na escola e na família que temos em casa. É por aí que se começa. Já disse várias vezes que é o homem que se é, que se triunfa, no profissional que se quer ser. Então nós temos de educar o homem, estamos aqui para o ajudar: eu, o diretor-desportivo, a psicóloga, a estrutura do clube, porque é um rapaz com 18 ou 19 anos. É preciso escolher muito bem os amigos que nos rodeiam, porque às vezes não estamos rodeados dos melhores amigos, querem só uma coisa de nós e temos de saber escolher. O Veron vem dentro dessa linha, por isso eu não sou treinador de pendurar nenhum jogador, de insultar, nunca foi assim que fizeram comigo, não foi a educação que me deram. Gosto de perdoar, desde que – e perdoo – sinta do outro lado vontade de fazer melhor. Ele quer ser ajudado, porque tem potencial extraordinário», concluiu o técnico, após a vitória por 2-1 sobre o São Paulo, que ainda assim não chegou porque o adversário venceu o desempate por penáltis.

Em nota oficial após o vídeo, o Palmeiras referiu que «o jogador foi convocado para uma reunião com a direção e com os capitães, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude» e que receberia «as punições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira».