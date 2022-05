O PSV terminou o campeonato neerlandês com uma vitória, neste domingo, na visita ao Zwolle, por 2-1.

O português Bruma abriu caminho ao triunfo (11m), naquele que foi o jogo de despedida de Roger Schmidt, a caminho do comando técnico do Benfica.

A resposta dos anfitriões não tardou e veio cinco minutos depois, por Kastaneer, mas o conjunto de Eidhoven segurou os três pontos no segundo tempo, graças a um golo de Ledezma (73m).

Já campeão, o Ajax despediu-se com um empate a duas bolas, no terreno do Vitesse.

Brobbey (15m) adiantou o emblema de Amesterdão, que se viu a perder depois do bis de Openda (52m e 56m). A três minutos dos 90, Edson Álvarez restabeleceu a igualdade, naquele que foi também o último jogo de Erik ten Hag, que vai rumar ao Manchester United.

O Ajax fecha o campeonato com 83 pontos e o acesso direto à Liga dos Campeões, enquanto o PSV ficou no segundo posto, com 81, e vai ter de jogar as pré-eliminatórias de qualificação para a prova milionária.