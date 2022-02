Além dos treinadores adjuntos, Bruno Lage decidiu também juntar todos os funcionários do clube para dividir o mérito pela conquista do prémio de treinador do mês de janeiro na Premier League.

O técnico do Wolverhampton fez questão de reunir as pessoas que diariamente trabalham no centro do treinos e agradecer-lhes o trabalho que fazem para que os jogadores «só tenham de pensar em jogar futebol».

Veja o vídeo: