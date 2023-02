Arsenal e Fulham confirmaram o empréstimo de Cédric Soares aos cottagers, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

O lateral direito, de 31 anos, foi cedido até ao final da temporada e reencontra assim Marco Silva, com quem trabalhou no Sporting. Além disso, vai ser colega de equipa de João Palhinha.

O Fulham assumirá uma fatia substancial do vencimento do internacional português, que esta temporada realizou quatro partidas na equipa principal do Arsenal e uma nos sub-21.