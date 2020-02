Em semana de FC Porto-Benfica, João Félix decidiu recordar o clássico disputado a 2 de março de 2019, que terminou com vitória das águias no Dragão (1-2).

O internacional português utilizou as redes sociais para brincar com a forma como mudou a relação com Felipe. Félix reproduziu uma imagem em que, primeiro, aparece o central brasileiro a empurrá-lo, no referido clássico, e outra em que trocam um cumprimento, já como colegas de equipa no Atlético Madrid.

A publicação de João Félix mereceu uma resposta de Felipe, também através das redes sociais. «A vida é assim», escreveu o brasileiro.