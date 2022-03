Cristiano Ronaldo foi o português com melhor pontuação do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, nos jogos dos escalões principais do futebol europeu neste fim de semana.



O internacional português marcou um hat-trick histórico na vitória do Manchester United frente ao Tottenham e ficou muito perto da pontuação máxima: 9,7.



Rúben Ribeiro e João Cancelo fecham o pódio ainda que com pontuações bem distintas da que foi alcançada por CR7.