PARA A HISTÓRIA!



Cristiano Ronaldo fez a melhor exibição desde que voltou a Old Trafford. Três golos, um deles um verdadeiro golaço, permitiram ao United regressar aos triunfos frente ao Tottenham (3-2).



O internacional português fez um jogo memorável e reforçou o estatuto no olimpo do futebol. Mas vamos por partes.



Rangnick apostou em Dalot e Cristiano Ronaldo, ambos de volta à equipa inicial, mas não pôde contar com Bruno Fernandes ausente devido a doença. Logo aos 12 minutos, o capitão da seleção nacional começou a abrir o livro com um pontapé fulminante de fora da área. G-O-L-A-Ç-O!



Os spurs cresceram na dificuldade e começaram a jogar melhor que o adversário. Depois de um golo anulado e de Dalot ter evitado, em cima da linha de baliza, o desvio certeiro de Dier, o Tottenham marcou mesmo. Telles cortou a bola com o braço na área e Harry Kane, da marca de penálti, fez o 1-1.



No entanto, a tarde era de Cristiano. Volvidos três minutos, Matic lançou Sancho e este cruzou para o desvio certeiro de CR7. Um golo simples, mas histórico, visto que lhe permitiu bater o recorde de Josef Bican como o melhor marcador de sempre em competições oficiais.



A segunda parte foi distinta. O United tentou segurar a vantagem e permitiu menos ocasiões ao Tottenham. Ainda assim, os londrinos ameaçaram novo golo por Son antes de um autogolo de Harry Maguire ter deixado tudo empatado.



«One Man Show», certo? A oito minutos do final, Cristiano Ronaldo subiu mais alto que o marcador direto e desviou o canto de Alex Telles para o fundo da baliza de Lloris. O hat-trick, o segundo com a camisola dos red devils, coroou uma exibição monstruosa do atacante.



Além de se ter tornado no melhor marcador de sempre em competições oficiais, CR7 tornou-se no segundo jogador mais velho da história da Premier League a anotar um hat-trick apenas atrás de Teddy Sheringham, segundo o especialista MisterChip.



Saiu, como se exigia, com Old Trafford a gritar o seu nome. Melhor fim para uma tarde memorável era impossível.