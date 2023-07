Depois de um estágio no Algarve, o Al Nassr rumou ao Japão onde vai continuar a preparar a temporada 2023/24. Ao lado de Talisca e Luís Castro, Cristiano Ronaldo apontou os objetivos do clube para a nova época.



«Esperamos ganhar todos os troféus. Sabemos que vai ser muito difícil, mas temos uma boa equipa, um novo treinador e novos jogadores. As ambições são as mesmas do ano passado. Queremos fazer uma época fantástica. Espero ganhar alguns títulos este ano, veremos o que vai acontecer», referiu, numa conferência de imprensa.



O internacional português considerou «um prazer» voltar ao Japão e antecipou os jogos contra Inter de Milão e PSG.



«Esta é uma tour incrível para representar o Al Nassr, como o treinador disse. Temos dois grandes jogos para jogar. Espero que gostem de nos ter cá, estamos felizes. Além disso, considero que os asiáticos são muito apaixonados por futebol. Estamos aqui para dar o nosso melhor», disse.