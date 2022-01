Nesta altura, o valor de mercado de Cristiano Ronaldo no Transfermarkt fixa-se em 35 milhões de euros, mas a avaliação do português tem vindo a diminuir nos últimos anos e, em março de 2020, era mesmo de 75 milhões.

O site elaborou um onze com os jogadores agenciados por Jorge Mendes mais valiosos e o avançado do Manchester United era o segundo melhor posicionado, atrás de Bernardo Silva. Contudo, o craque português não concordou e bloqueou o site especialista em mercado.

«Ele mandou primeiro mensagem ao nosso pessoal das redes sociais. Eles responderam-lhe, disseram o porquê [da avaliação] e acrescentaram: 'No que toca aos jogadores da tua faixa etária, és o melhor, de longe'. Penso que havia uma diferença entre 25 e 45 milhões de euros [entre a avaliação de Ronaldo e Bernardo Silva], ele enviou-nos smiles sorridentes e depois bloqueou-nos no Instagram», contou um dos coordenadores do Transfermarkt, Christian Swartz, ao The Athletic.

O onze em questão: