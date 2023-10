Sete golos nos últimos quatro jogos.

Cristiano Ronaldo continua com a veia goleadora ative e, esta terça-feira, bisou no triunfo caseiro do Al Nassr sobre o Al Duhail (4-3), na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões asiática.

A equipa treinada por Luís Castro, que também apostou em Otávio de início, entrou forte e materializou o seu domínio em golo aos 25 minutos. Após uma recuperação de bola em zona subida, Ronaldo assistiu, de calcanhar, Talisca, e o brasileiro armou o remate de pé direito que inaugurou o marcador.

O golo dos sauditas alertou a formação qatari, que se lançou em busca da igualdade, comandada por Philippe Coutinho, titular esta noite no Al Duhail, tal como o português Rúben Semedo – Bamba (ex-V. Guimarães) entrou na segunda parte.

A segunda parte foi recheada de golos. Sadio Mané aumentou a vantagem do Al Nassr aos 56 minutos e Cristiano Ronaldo fez o 3-0 aos 61, com um fantástico remate de pé esquerdo, de fora da área.

Mas o Al Duhail, treinado por Christophe Galtier, respondeu rapidamente e marcou aos 63 e 67 minutos, por Ismael Mohammad e Almoez Ali, respetivamente.

Já na reta final da partida, Ronaldo voltou a aparecer. Completamente solto de marcação na área, o avançado português viu a bola a chegar desde o corredor direito e aplicou um remate de primeira, que terminou no fundo das redes.

Ainda assim, o conjunto qatari não deixou que o Al Nassr relaxasse até ao final e voltou a reduzir aos 85 minutos, num remate colocado de Olunga, insuficiente para levar pontos de Riade.

O Al Nassr, ao fim de três jornadas, lidera o Grupo E da Champions asiática, com nove pontos, mais seis do que o Persepolis. Seguem-se o Al Duhail e o Istiqlol Dushanbe, ambos com um ponto.