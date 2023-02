Do mal, o menos. Cristiano Ronaldo estreou-se a mercar pelo Al Nassr e resgatou um ponto para a sua equipa já depois dos 90.

O internacional português fez de penálti o golo que valeu o empate 2-2 no reduto do Al Fateh, que permite à equipa de Riade, mesmo assim, subir ao comando da liga saudita, igualando os 34 pontos do Al Shabab, que tem mais um jogo.

Se quase todo o jogo foi aborrecido, apesar dos golaços da equipa da casa, o final foi frenético.

Em cima dos 90m, Ronaldo foi tirar satisfações de um adversário e provocou uma pequena confusão em campo, vendo cartão amarelo, o público da casa entoou gritos provocatórios, gritando «Messi». CR7 respondeu cobrando uma grande penalidade, após falta imprudente na área sobre Masharipov. E não foi tudo, já que Talisca, que havia feito um golo na primeira e pegado na bola para bater o penálti, tendo-a devolvido a Ronaldo, acabou o jogo a ver vermelho direto, após indicação do VAR, por um pisão no calcanhar do adversário.

O jogo não foi nada fácil para o Al Nassr. Logo aos 12m, Cristian Tello marcou na estreia com um disparo de primeira à entrada da área. Ao lance do ex-FC Porto respondeu o ex-Benfica Talisca, com um remate na passada que empatou o jogo quase em cima do intervalo. Ainda na primeira parte, Ronaldo falhou um par de ocasiões: numa delas [45m+2], com um remate à barra.

Saiu desapontado o internacional português para as cabines. E pior ficou quando aos 59m o argelino Bendebka aproveitou uma bola nas costas da defesa do Al Nassr para rematar sem deixar cair. Um golaço que obrigou a equipa comandada por Rudi Garcia a correr atrás do prejuízo. A busca compensou, mas só no tal final de jogo atribulado.

Após a derrota nas meias-finais da Supertaça, frente ao Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, o Al Nassr evitou a primeira derrota na liga desde 3 de setembro e acabou no meio da turbulência por saltar para a liderança do campeonato.

Ao terceiro jogo, Ronaldo ainda não brilhou na Arábia, mas, pelo menos, quebrou o enguiço. Fez o golo 820 da sua carreira, entre clubes e seleção. Tudo tem um começo.