Assobios de uns, aplausos de outros, titularidade e uma ocasião de golo. Assim foram os primeiros 45 minutos de Cristiano Ronaldo no regresso aos jogos pelo Manchester United, neste domingo, em Old Trafford.

O internacional português integrou o onze no encontro de preparação - que terminou em empate - diante do Rayo Vallecano (1-1), mas, após a recolha aos balneários, já não voltou para o segundo tempo.

Com os reforços Christian Eriksen e Lisandro Martínez em campo, os red devils desde muito cedo mostraram maior iniciativa e foram controlando a partida, com uma gestão de bola que já reflete as primeiras semanas de trabalho sob o comando de Erik ten Hag.

A primeiro ocasião de perigo surgiu, claro está, por Ronaldo. Num contra-ataque rápido, o avançado português recebeu um passe de Donny Van de Beek e rematou, já dentro da grande área, de pé esquerdo, mas a bola saiu por cima da baliza do conjunto madrileno.

Alinhando como avançado central, o capitão da seleção portuguesa mostrou-se disponível para combinar com os colegas e somou um leque alargado de tabelas bem sucedidas. Ainda assim, quem esteve em maior evidência no primeiro tempo foram os jovens Tahith Chong e Alejandro Garnacho. Se o neerlandês se notabilizou pelas oportunidades desperdiçadas, o extremo argentino – que tem Ronaldo como ídolo – deu muito trabalho no corredor esquerdo, fazendo uso da rapidez e capacidade de drible.

Depois do descanso, o Man. United voltou com um novo elemento para a frente de ataque. Amad Diallo substituiu Ronaldo e não demorou muito até causar estragos. Bastaram dois minutos em campo para que o costa-marfinense inaugurasse o marcador. Alex Telles disparou de fora da área, o guarda-redes do Rayo largou a bola para a frente e Amad só teve de encostar.

De resto, a resposta espanhola também não tardou. Depois de uma primeira ameaça de Radamel Falcao, que rematou à barra, chegou mesmo o golo do empate. Telles deu demasiado espaço a Unai López, que rematou para defesa apertada de Tom Heaton. Na recarga, Álvaro García fez o 1-1 (57m).

Com o desenrolar do segundo tempo, os treinadores operaram algumas mudanças nas equipas e o ritmo, consequentemente, quebrou, sem que o marcador sofresse alterações.

O Man. United conclui, assim, a pré-época e no próximo domingo disputa o primeiro jogo oficial, também em Old Trafoord, diante do Brighton, a contar para a primeira jornada da Premier League.

A exibição de Ronaldo durante os 45 minutos em que esteve em campo: