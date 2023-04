Cristiano Ronaldo colocou o Al Nassr em vantagem na visita ao Al Adalah, na 22.ª jornada do campeonato saudita, com um penálti cobrado de forma certeira aos 40 minutos.

Após uma falta de Aljamman sobre Al-Amri na área, o árbitro da partida até deixou seguir o lance mas, alertado pelo VAR, foi ver as imagens e confirmou o penálti. Da marca dos 11 metros, Ronaldo atirou forte e colocado para fazer o 10.º golo no campeonato (em nove jogos).

Ronaldo está a apenas três golos do melhor marcador do Al Nassr, Talisca, enquanto o artilheiro da liga é Abderazzak Hamdallah, do Al Ittihad, com 15.

Veja o golo de Ronaldo: