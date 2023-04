O Al Nassr venceu esta sexta-feira na receção ao Al Raed, por 4-0, em jogo da 24.ª jornada do campeonato saudita. Desta forma, a equipa de Cristiano Ronaldo põe fim a uma série de três jogos sem vencer e pressiona o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo.

Vindo da eliminação na meia-final da Taça do Rei, o Al Nassr não podia prever melhor início. Logo aos quatro minutos, Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador e também terminou com a seca de golos que já durava há três partidas.

Os visitantes precipitaram-se na saída de bola na própria área, Al Ghanam aproveitou e tirou um cruzamento para o avançado luso, que finalizou de forma certeira de cabeça.

A partida foi amplamente dominada pelo Al Nassr, embora o Al Raed tenha ameaçado o golo a fechar o primeiro tempo e no primeiro lance após o intervalo.

Contudo, o 2-0 trouxe mais tranquilidade ao segundo classificado do campeonato saudita.

Aos 55 minutos, Ronaldo ganhou a bola nas alturas e deixou para Yahya, que serviu Ghareeb para a conclusão do lance.

Mas o marcador ainda estava longe de estar fechado. Numa altura em que já se jogava a um ritmo mais baixo, Masharipov avançou pelo corredor esquerdo, tirou um cruzamento atrasado e Marran desviou para golo.

O melhor ainda estava por vir e chegou aos 90+4. Adul Al-Sulayhem combinou com Masharipov no corredor central e anotou um excelente remate, que culminou no melhor golo da noite.

Assim, o Al Nassr passa a somar 56 pontos, menos três do que o líder Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, que tem menos um jogo disputado. O Al Raed é 11.º, com 26 pontos.