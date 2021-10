Autor de um hat trick e deu uma assistência na goleada do Almería ao Mirandés (1-4), em jogo do segundo escalão do futebol espanhol, Dyego Sousa lidera o top 10 da semana relativo a portugueses a jogar no estrangeiro.

De acordo com o ranking do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, o internacional português tem nota 9.9.

Diogo Jota surge na segunda posição, com nota 8.5, depois de ter apontado um golo na goleada do Liverpool em Old Trafford, e na terceira posição, com nota 8.3, surge João Amaral, que saltou do banco para fazer um golo e uma assistência na goleada do Lech Poznan ao Wisla Plock, na Liga polaca (4-1).

De referir que, deste top 10 de jogadores portugueses no estrangeiro, só João Amaral, Diogo Verdasca (Slask Wroclaw) e Daniel Heuer Fernandes (Hamburgo) é que não são internacionais.