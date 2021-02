Fábio Coentrão transferiu-se do Benfica para o Real Madrid em 2011, em troca de 30 milhões de euros, tendo sido uma aposta de José Mourinho, então treinador dos merengues.

Apesar das duas boas épocas que fez enquanto trabalhou com o técnico português, a saída de Mourinho do clube fê-lo passar a ter um papel mais secundário, tendo perdido cada vez mais espaço, até culminar com um empréstimo ao Mónaco, em 2015, antes de se mudar para o Sporting.

Agora, quatro anos após ter deixado os madrilenos, Fábio Coentrão foi eleito pelo AS para o pior onze da história do Real Madrid.

Ainda, assim, percebe-se pelo que escreve o jornal espanhol, a escolha tem mais a ver com o custo de Coentrão, do que propriamente com a qualidade.

«Uma pena, porque prometia muito. Cada minuto que jogou custou ao Real Madrid 50 mil euros – cada minuto!. E jogou apenas 32 por cento dos jogos possíveis desde que chegou ao clube», começa por escrever o jornal.

«Com Mourinho, teve exibições muito boas no Real Madrid. Tanto assim é, que era titular à frente de Marcelo nos jogos mais importantes», acrescenta.

O onze eleito pelo AS é o seguinte: Bizarri, Carlos Diogo, Woodgate, Spasic e Coentrão; Gravesen, Pablo Garcia e Faubert; Baljic, Cassano e Drenthe.