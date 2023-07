Como lhe pegas, Fábio!

Lançado para a última meia-hora do encontro particular entre Arsenal e Barcelona, disputado na última madrugada, em Los Angeles, Fábio Vieira apontou o último golo do jogo, que terminou com triunfo dos gunners por 5-3.

Robert Lewandowski adiantou os catalães aos sete minutos, Bukayo Saka empatou pouco depois (13m), mas Raphinha voltou a colocar a formação blaugrana na frente, aos 34 minutos. Perto do itnervalo (43m), Kai Havertz repôs a igualdade.

Já na segunda parte, um bis de Leandro Trossard (56m e 78m) completou a reviravolta dos londrinos, que sofreram um golo de Ferran Torres aos 88 minutos.

Só que o melhor estava reservado para o fim.

Um minuto depois do tento dos espanhóis, Fábio Vieira recebeu a bola com espaço, à entrada da área, e armou um remate bem colocado de pé esquerdo, que fixou o resultado em 5-3.

O golaço de Fábio Vieira e o resumo da partida: