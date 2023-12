O Olympiakos oficializou a contratação de Carlos Carvalhal, confirmando-se uma informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O treinador português sucede a Diego Martínez, cuja saída foi também comunicada nesta terça-feira.

Carlos Carvalhal, que estava sem clube desde que no verão do ano passado deixou os espanhóis do Celta de Vigo, assinou por duas temporadas e meia com o histórico clube de Atenas.

Volvidas 13 jornadas da Liga grega, o Olympiakos ocupa o 4.º lugar com 28 pontos, menos três do que o líder Panathinaikos.

