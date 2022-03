Bruno Fernandes testou positivo à covid-19 e pode falhar o jogo decisivo do Manchester United com o At. Madrid, da segunda mão dois oitavos de final da Liga dos Campeões.

O anúncio foi feito por Ralg Rangnick, treinador dos red devils, que ainda não coloca de parte a utilização do português.

«Vamos ter de esperar até terça-feira e ver o que acontece. Provavelmente vai ser uma corrida até ao último minuto devido à covi-19», disse, citado pela imprensa inglesa.

[em atualização]