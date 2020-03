O Bristol City de Pedro Pereira empatou 1-1 com o Fulham de Ivan Cavaleiro em jogo da 37.ª jornada do Championship que ficou marcado por uma assistência do lateral cedido pelo Benfica no golo da equipa da casa.

Com um português em cada uma das equipas, a primeira parte terminou sem golos, mas o Bristol ganhou vantagem, aos 70 minutos, numa jogada de insistência, com Pedro Pereira, de cabeça, a assistir Nahki Wells que também marcou de cabeça [veja o vídeo abaixo].

Nesta altura, Ivan Cavaleiro já tinha sido substituído por Neeskens Kebano, mas os visitantes acabaram por chegar ao empate, aos 84 minutos, com um golo de Tom Cairney.

Um ponto precioso para o Fulham que segue no terceiro lugar, na luta pela promoção, a quatro pontos do West Brom que, nesta ronda, perdeu a liderança para o Leeds. Mais abaixo, o Fulham, no sétimo lugar, luta pela última vaga de acesso ao play-off, a dois pontos do sexto classificado, o Preston North End.

A assistência de Pedro Pereira para o golo de Nahki Wells: