O West Bromwich Albion deu mais um passo para a subida à Premier League na próxima temporada ao bater esta tarde o Hull City por 4-2 em jogo da 41.ª jornada do Championship.

Com Krovinovic, cedido pelo Benfica, e o ex-Sporting Matheus Pereira a titulares, o WBA alcançou no Estádio The Hawthorns, sua casa, um triunfo claro sobre a equipa do português Leonardo Lopes, que jogou os 90 minutos.

Matheus Pereira esteve em particular destaque na partida ao assinar três assistências, uma delas genial para Grosicki no lance do terceiro golo da equipa (ver vídeo em baixo).

O WBA soma agora 77 pontos, menos um do que o líder Leeds United, e tem cinco pontos de vantagem no segundo lugar do Championship, que dá acesso direto à Premier League, quando faltam cinco jornadas por disputar.

Noutros jogos desta tarde, o Queens Park Rangers venceu em casa do Middlesbrough por 1-0, enquanto o Swansea recebeu e bateu o Sheffield Wednesday por 2-1.