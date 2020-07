O Arsenal conquistou este sábado a terceira vitória consecutiva, ao vencer em casa do Wolverhampton, por 2-0, em jogo da 33.ª jornada da Premier League.

Nos gunners, Cédric Soares estreou-se a titular, no lado direito da defesa. Já no lado dos wolves, Nuno Espírito Santo fez alinhar Rui Patrício, Rúben Neves de João Moutinho de início e lançou Diogo Jota e Pedro Neto na segunda parte.

O primeiro golo da partida surgiu em cima da partida, aos 43 minutos: Bukayo Saka, ele que renovou contrato esta semana, abriu o marcador com um belo golo dentro da área.

O emblema de Londres aguentou o resultado durante quase toda a segunda parte e matou o jogo a quatro minutos dos 90, por intermédio de Lacazette, a passe de Joe Willock.

Com este resultado, o Arsenal aproximou-se precisamente do Wolverhampton, que ocupa o sexto lugar. As duas equipas estão agora separadas por três pontos.