O Al-Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, empatou 1-1 frente ao Al Ahli, num encontro da 10.ª jornada da Liga saudita de futebol, e segue no quarto lugar da Liga.

No Estádio King Abdullah Sports City, em Jedá, o médio Salem Al Dawsari, à passagem do minuto cinco, inaugurou o marcador para a equipa do técnico luso, uma vantagem que se manteve até aos 72 minutos, altura em que Abdulrahman Gharreb restabeleceu a igualdade.

De referir que o Al-Hilal, que teve em campo os ex-sportinguistas Luciano Vietto, Matheus Pereira e Andre Carrilo - também jogou no Benfica -, tem ainda dois jogos em atraso, soma 16 pontos, menos dois do que os segundos Damac e Al Shabab, e menos quatro do que o líder Al-Ittihad.