O Al-Shabab, de Pedro Caixinha, empatou esta sexta-feira na receção ao Al-Ittihad (1-1), em jogo da oitava jornada da Liga saudita de futebol.

Com Fábio Martins a titular, a equipa do técnico português viu-se em desvantagem logo aos 19 minutos, fruto de um golo de Prijovic. No entanto, a formação da casa chegou ao empate no segundo tempo, com um golo aos 57 minutos de Igor Lichnovsky, antigo defesa do FC Porto.

Com este empate, o Al-Shabab pode ficar a oito pontos do primeiro lugar, caso o Al-Hilal vença o Al-Wehda, de Ivo Vieira.