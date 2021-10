O Barcelona está cada vez mais em crise. Três dias depois da pesada derrota com o Benfica, a equipa de Ronald Koeman sofreu um duro golpe na Liga espanhola, ao perder frente ao Atlético de Madrid, por 2-0.

FILME DO JOGO

João Félix começou o jogo com uma «maldade» a Ronald Araújo, e esteve em bom plano, sobretudo na primeira parte, a cair sobretudo no flanco esquerdo.

O português ficou a centímetros do golo ao minuto 17, mas logo de seguida ajudou a construir a jogada do primeiro golo. Félix recebeu na esquerda, e logo com o primeiro toque criou um desequilíbrio, entregando depois a Suárez, que lançou Lemar na área, para a finalização (23m).

Na resposta o Barcelona ficou a centímetros do empate, com um remate de Coutinho, mas o Atlético também podia ter marcado logo a seguir, com João Félix a servir Suárez na área mas este a atirar ao lado (28m).

O uruguaio redimiu-se à beira do intervalo, ao assinar o 2-0. João Félix voltou a ser o elo de ligação para a equipa sair para o ataque, e depois Lemar e Suárez inverteram papéis para ser o ponta de lança a finalizar.

Na segunda parte o jogo foi menos intenso, com o Atlético a controlar o jogo defensivamente. Coutinho ainda teve uma boa ocasião para animar o encontro, mas atirou à figura de Oblak (60m).

João Félix fez o mesmo do lado oposto, ao atirar à figura de Ter Stegen após combinação com Suárez.

Pouco depois o português saiu, tal como o uruguaio, mas o jogo estava arrumado.

O Atlético de Madrid iguala o líder Real Madrid, à condição, com um jogo a mais.

O Barcelona, depois da pesada derrota na Luz, volta a escorregar na Liga espanhola, e está agora a cinco pontos da liderança.