Bernardo Silva, internacional português do Man City, em declarações à Eleven Sports Portugal após a derrota com o Liverpool (1-0):

«Não conseguimos os três pontos, perdemos. É normal estarmos chateados com o nosso trabalho e com o resultado. Temos de ver o que falhou.»

«Foi um jogo equilibrado, entre duas grandes equipas. Marcámos um golo invalidado pelo VAR. o arbitro não marcou faltinha nenhuma, e depois fazemos um golo e marca uma faltinha que não marcou no resto do jogo. Acaba por ser estranho. Cometemos um erro e sofremos um golo. Frente a equipas como o Liverpool não se pode cometer erros destes. Terminamos o jogo com sentimento de frustração.»

[sobre o erro de Cancelo no golo] «Vim agora do balneário, ainda não falei com ele. Deve estar chateado, como estamos todos. É o futebol, às vezes acontece.»

[sobre o compromisso com a equipa, depois de um mercado agitado] «Sim. Dar tudo pelo clube que represento até final da temporada, super comprometido com os objetivos da equipa.»