O At. Paranaense, treinado por António Oliveira, falhou o «assalto» à liderança do Brasileirão, ao perder com o Santos, na Vila Belmiro, por 2-1.

Marcos Guilherme deu vantagem ao «Peixe» ao minuto 31.

A equipa do técnico português empatou mesmo à beira do intervalo, por intermédio de Fernando Canesin (45+1), mas o Santos garantiu o triunfo graças a um autogolo de José Ivaldo (50m).

O At. Paranaense continua assim com nove pontos, a dois do líder, Bragantino, tal como o Palmeiras de Abel, que esta quarta-feira recebe o Grêmio.