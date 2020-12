O Manchester United deixou fugir a vitória em Leicester (2-2), o que deixou Bruno Fernandes frustrado, mas simultaneamente orgulhoso por ver os colegas com o mesmo sentimento.

«É bom estarmos desapontados. Fiquei feliz por chegar ao balneário e ver toda a gente desapontada, a falar do que temos de fazer melhor. Estamos a criar uma mentalidade vencedora», referiu o internacional português ao canal de televisão do clube, após mais um golo e uma assistência.

«Claro que estamos frustrados, pois sentimos que tínhamos a possibilidade de ganhar os três pontos. O Leicester tem uma boa equipa, mas podíamos ter vencido, ainda para mais a vencer aos 85 minutos. Não podemos sofrer aquele golo. O Leicester foi um pouco feliz, mas não temos tempo para estar desiludidos, pois voltamos a jogar daqui a três dias. Temos de fazer muito melhor para conquistar os três pontos, pois vamos defrontar uma boa equipa», analisou Bruno Fernandes.

O médio lamentou o «golo estranho» que deu o empate ao Leicester e recusou louvores pelo golo que apontou, e que na altura colocou o Manchester United a vencer por 2-1.

«O mérito é do Edi(son Cavani) e do Eric (Bailly). 50 por cento cada um. Eu não tenho participação nenhuma no golo. O Eric fez um bom passe e o Edi fez um bom movimento de avançado. Estamos a conhecer-nos cada vez melhor», concluiu.