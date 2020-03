Bruno Fernandes não pensou duas vezes em transferir-se do Sporting para o Manchester United no último mercado de transferências.

A revelação foi feita pelo próprio, em entrevista à Sky Sports, na qual o médio de 25 anos falou ainda sobre o cântico que os adeptos dos red devils lhe dedicaram e sobre o desaguisado com Pep Guardiola.

«A decisão [de ir para o Manchester United] foi fácil porque, quando tive a oportunidade de vir, não pensei duas vezes», começou por dizer.

«Conversei com o Sporting, que já tinha negociado com o Manchester United sobre a minha transferência, e disse-lhes que a minha primeira escolha era o Manchester United e que era o que eu precisava para a minha carreira», prosseguiu.

O internacional português demorou pouco tempo a ter impacto no emblema inglês – leva já três golos em nove jogos –, mas divide os méritos da boa forma da equipa com os companheiros.

«Vejo a mesma equipa de há um mês. Somos os mesmos e temos muita fome de vencer, de dar muito, de fazer cada vez mais em todos os jogos. No último mês tivemos jogos muito bons e acho que podemos falar sobre um novo começo depois da chegada do Bruno, mas isto não é sobre o Bruno, é sobre a equipa.»

Bruno Fernandes deixou ainda elogios ao novo treinador, Ole Gunnar Solskjaer: «É sempre cuidadoso com os detalhes e para mim isso é importante, é uma das coisas que muda o futebol. (…) Ele é realmente bom nisso, também foi futebolista e sabe quando precisa de conversar com os jogadores. (…) Quando se tem um passado no futebol entende-se mais coisas do que quando não se tem.»

No Manchester United, o antigo jogador do Sporting encontrou outro português: Diogo Dalot. Bruno admite que o lateral-direito tem sido importante na sua adaptação e que não abdica de lhe dar boleia para os treinos.

«Tenho carro há uma semana, mas o Diogo quer levar-me [para os treinos] e vamos juntos. Normalmente chegamos cedo e às vezes o Phil [Jones] chega mais cedo do que nós, mas acho que o Diogo quer companhia, então vou tomar café e vou para o ginásio com ele.»

«Desde que cheguei ele [Dalot] ajudou-me muito. Nos primeiros dias dormi em casa dele. Estava num hotel, mas ele disse-me para ir para a casa dele e ajudou-me em tudo. Estou muito feliz por tê-lo aqui porque ajudou-me muito nos primeiros dias», atirou.