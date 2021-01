Arsenal e Manchester United não foram além de um nulo, neste sábado, em jogo da 21.ª jornada da Premier League.

Cédric Soares foi titular na equipa da casa (como lateral esquerdo), assim como Bruno Fernandes do lado visitante.

Os dois portugueses até andaram «pegados» no início do jogo, depois de um lance em que Bruno pediu penálti do compatriota, sem concordância do árbitro.

Os «red devils» foram mais perigosos na primeira parte, e ao minuto 20 valeu aos «gunners» uma excelente intervenção de Bernd Leno, a negar o golo a Fred.

A equipa de Mikel Arteta respondeu em contra-ataque, com Pépé a atirar ao lado (30m), mas ainda antes do intervalo apareceu Bruno Fernandes a tentar a sua sorte, mas a falhar o alvo (35m).

A primeira grande ocasião da segunda parte pertenceu a Cavani, que apareceu na área a desviar um cruzamento de Luke Shaw, mas a bola saiu ligeiramente ao lado.

O Arsenal respondeu em dose dupla, com muito perigo: primeiro Lacazette atirou à trave, de livre direto, e logo a seguir Smith-Rowe obrigou De Gea a defesa apertada (65m).

Cavani ainda teve uma bela ocasião ao minuto 89, mas o pontapé acrobático saiu ao lado.

Com este resultado o Manchester United fica a três pontos do rival City, que venceu o Sheffield United (1-0). O Arsenal fica na oitava posição, a treze pontos da liderança.