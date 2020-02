Num duelo bem português, o Al Nassr, de Rui Vitória, venceu esta terça-feira o Al Ain, de Pedro Emanuel, por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões asiática.

A jogar em casa, o Al Ain adiantou-se cedo no marcador: aos 18 minutos, Kodjo Laba assistiu Omar Yaisien para o tento inaugural na partida.

A formação visitante reagiu já na segunda parte. Mukhtar Ali empatou aos 57 minutos, a passe de Amrabat, e o inevitável Hamdallah completou a reviravolta para os sauditas a dez minutos dos 90.

Com este resultado, o Al Nassr partilha a liderança do grupo com o Sepahan, ambos com quatro pontos. Já o Al Ain é último, sem qualquer ponto conquistado.

