Cristiano Ronaldo entrou em 2020 a voar, com o primeiro hat-trick na Série A, na goleada da equipa de Turim ao Cagliari (4-0). Foi também o quinto jogo do português a marcar, com oito golos consecutivos nesta série, mas no final do jogo, em declarações à Sky Sport italiana, preferiu destacar o coletivo.

«O mais importante é a equipa e a equipa jogou muito bem. Claro que tenho prazer em marcar golos, mas o mais importante era vencer e meter pressão em cima do Inter», começou por referir

A verdade é que a equipa comandada por Maurzio Sarri está a evoluir, sobretudo em termos defensivos. «Somos uma equipa completa, estamos a melhorar de jogo para jogo, não só na defesa, mas também no ataque e no meio-campo. É preciso melhorar em todos os aspetos, não apenas num setor», referiu ainda.

A Juventus destacou-se no comando da classificação, mas pode voltar a ser alcançada pelo Inter que, ainda esta noite, defronta o Nápoles em San Paolo. «Não sei se vou poder ver, mas espero que o Inter possa perder, mas só temos de pensar em nós», destacou ainda.