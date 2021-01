O duelo entre Arsenal e Manchester United terminou empatado a zero, mas David Luiz festejou um lance como se tivesse sido um golo. O internacional brasileiro intercetou um livre direto de Bruno Fernandes, enquanto elemento da barreira, e decidiu comemorar.

«O Bruno é um dos melhores jogadores da Liga a marcar livres. É incrível. Pode decidir jogos nesses momentos», começou por dizer o antigo jogador do Benfica, que no final do jogo até esteve à conversa com o antigo capitão do Sporting.

«Ele disse-me que tentou surpreendeu toda a gente no livre, mas fiquei feliz porque estava preparado e consegui intercetar a bola», acrescentou David Luiz.