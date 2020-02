Diogo Jota confirmou, neste domingo, que atravessa um excelente momento de forma. Depois do «hat trick» ao Espanhol, na Liga Europa, o internacional português bisou no triunfo do Wolverhampton sobre o Norwich (3-0).

Jota inaugurou o marcador ao minuto 19 e aumentou a contagem aos 30.

Raúl Jiménez fez o 3-0 logo ao quinto minuto da etapa complementar.

Para além de Diogo Jota, também Rui Patrício e João Moutinho foram titulares.

Pedro Neto rendeu Jota ao minuto 64 e Rúben Vinagre entrou a dez minutos do fim. Daniel Podence ficou no banco.

