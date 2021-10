João Félix esteve em plano de evidência na vitória do Atlético de Madrid sobre o Barcelona (2-0), e no final do encontro manifestou o desejo de jogar com regularidade.

«Sinto-me bem. O mister disse-me ao intervalo para continuar a fazer o que tinha feito no primeiro tempo. Estou contente com a minha exibição e de toda a equipa», começou por dizer.

«Todos os jogadores querem jogar todos os jogos e ter continuidade. Temos de fazer o nosso trabalho e o mister decide. Somos muitos para poucas posições. Somos todos grandes jogadores, e concorrência é grande, e é difícil a escolha do mister, e por isso vai mudando», acrescentou o português.

Questionado se é compatível com Suárez e Griezmann, no onze inicial, Félix respondeu afirmativamente: «Claro. Ainda não aconteceu de início, só no decorrer do jogo, como em Milão, mas podemos jogar juntos. Mas existem outros jogadores que estão bem e é complicado jogarem todos.»