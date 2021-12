A Roma venceu o Spezia por 2-0, no jogo que fechou a 17.ª jornada da Serie A, e assumiu a sexta posição, à frente da Juventus, que tem os mesmos 28 pontos (mas pior diferença de golos).

No reencontro com Thiago Motta, jogador de Mourinho no Inter, o técnico português encontrou o caminho do triunfo nos lances de bola parada.

Chris Smalling inaugurou o marcador logo ao minuto 6, de cabeça, e Roger Ibañez aumentou a vantagem ao minuto 56.

O Spezia ainda teve um golo anulado, mas não conseguiu dar volume à réplica apresentada e Rui Patrício manteve a baliza inviolada.

A Roma também teve um golo anulado, já em período de descontos. Felix Afena-Gyan ainda festejou, mas o lance foi invalidade por mão na bola, e o jogador da Roma acabou expulso por acumulação de amarelos.