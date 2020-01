Jesualdo Ferreira viaja para o Brasil ao final da noite desta segunda-feira. Acompanhado pelos outros elementos portugueses da equipa técnica - Rui Águas, António Oliveira e Pedro Bouças -, o técnico vai assumir o comando do Santos, e assume que a fasquia está elevada. Não só porque Jorge Jesus conquistou o título com o Flamengo, mas também porque o Santos ficou em segundo lugar, sob orientação do argentino Jorge Sampaoli.

«Vamos determinados em tentar empurrar o projeto do clube. Foi isso que aceitei, a proposta que me fizeram. Herdar uma equipa que ficou em segundo lugar não é fácil. O legado é pesado, mas vamos para um grande clube, um clube mítico», disse Jesualdo Ferreira no Aeroporto Humberto Delgado.

«Vamos entusiasmados. Mas acima de tudo responsáveis. Nenhum de nós é miúdo, a dar os primeiros passos. Sabemos as dificuldades, mas também as nossas capacidades, e acreditamos que em conjunto podemos fazer algo positivo», acrescentou.

Jesualdo defendeu ainda que o Brasileirão é «um campeonato em que não ganham dois ou três, ganham muitos». «É terrível para trabalhar, mas por outro lado apaixonante, como disse o Jesus há dias», acrescentou.

O novo técnico do Santos almoçou recentemente com o treinador do Flamengo, em Lisboa.

«Há uma coisa curiosa que vou revelar: há um ano e meio, quando o Jesus foi para a Arábia, almoçámos para o informar sobre o futebol do Golfo. Agora falámos sobre a experiência e o conhecimento dele sobre o Brasil. O que posso dizer é que é um apaixonado pelo futebol brasileiro e por tudo aquilo que viveu. Ninguém pode ficar indiferente ao que aconteceu com Jesus», explicou.

Jesualdo Ferreira pode vir a defrontar ainda Carlos Carvalhal, que tem sido associado ao Red Bull Bragantino, precisamente o primeiro adversário do Santos no Campeonato Estadual: «Era giro, mas não sei se vai acontecer. Gosto muito do Carlos, somos amigos, e seria interessante.»

Esse duelo está marcado já para 23 de janeiro, e esse será o primeiro grande desafio de Jesualdo Ferreira: fazer uma pré-época em tempo curtíssimo. O trabalho começa já esta semana.