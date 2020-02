Kelvin pode tornar-se, em breve, um reforço para Augusto Inácio.

O antigo jogador do FC Porto está em negociações com o Avaí, equipa agora orientada pelo português.

«Eu posso falar daquilo que já apareceu para assinar. Assinámos os papéis do menino do Benfica [Vinicius Ferreira], na sexta-feira. O Kelvin ainda não apareceu para assinar, mas se o departamento de futebol achar válido dentro da verba que temos, se estiver dentro do patamar... a negociação está em andamento», explicou o presidente do «Leão da Ilha», Francisco Battistotti.