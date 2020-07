Chegar, ver e vencer. Até agora foi assim a carreira de Bruno Fernandes em terras de Sua Majestade. No mês de junho o internacional português arrecadou, pela terceira vez consecutiva, o prémio de jogador do mês para os adeptos do Manchester United.

Recorde-se que o ex-Sporting está igualmente nomeado para melhor jogador da Liga inglesa em junho, prémio que venceu em fevereiro, naquela que foi a última distinção, dada a suspensão da prova provocada pela pandemia de covid-19.

Em nove jogos pelos «diabos vermelhos», Bruno Fernandes soma seis golos e cinco assistências, sendo que a equipa de Solskaer ainda não perdeu com o português no onze.

Dez vitórias e quatro empates é o registo do emblema britânico até ao momento, o que o deixa na luta pelos lugares de Liga dos Campeões, pela Taça de Inglaterra [está nas meias-finais frente ao Chelsea] e na Liga Europa [a equipa ainda tem de jogar a segunda mão, mas um 5-0 na Áustria deixa-a bem colocada para se apurar para os quartos-de-final].